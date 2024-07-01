"Туран" победил "Атырау" в последнем матче первого круга чемпионата Казахстана

Туркестанский футбольный клуб "Туран" одержал домашнюю победу над "Атырау" в рамках 13-го тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент NUR.KZ.

Эта игра завершила цикл матчей в рамках первого круга национального чемпионата. "Туран" выиграл с минимальным отрывом — 2:1.

Счет открыл сербский полузащитник хозяев поля Никола Цуцкич, реализовавший свой момент на 14-й минуте. Второй гол в ворота "Атырау" забил 28-летний боливийский нападающий Леонардо Вака Гутьеррес на шестой компенсированной минуте второго тайма.

Единственный ответный мяч в ворота "Турана" забил украинский полузащитник "Атырау" Александр Нойок, успешно реализовавший пенальти на 90+11. Отметим, что гости нанесли 25 ударов, в то время как туркестанцы, одержавшие победу, нанесли девять ударов.

По итогам 13 туров "Атырау" расположился на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата Казахстана (17 очков), "Туран" — на 11-й (12). Лидером является шымкентский "Ордабасы", в активе команды 25 баллов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.