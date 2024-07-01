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Автогол на последних минутах принес Франции победу над Бельгией в плей-офф Евро-2024

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Футболисты Рандаль Коло Муани и Ваут Фас (слева направо)
Рандаль Коло Муани и Ваут Фас (слева направо). Фото: Carl Recine/Getty Images

Футболисты сборной Франции одержали минимальную победу над командой Бельгии в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились на "Дюссельдорф Арене". Матч завершился со счетом 1:0.

Автоголом на 85-й минуте отметился Ян Вертонген. Мяч отскочил от бельгийского защитника в ворота после удара французского форварда Рандаля Коло Муани.

По ходу встречи серебряные призеры прошлого чемпионата мира в четыре раза превзошли соперника по числу ударов по воротам. Французы выполнили 20 попыток против 5 у бельгийцев.

На следующей стадии команда Дидье Дешама сыграет с Португалией или Словенией. Четвертьфинальный матч с участием французов состоится 5 июля в Гамбурге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2127117-avtogol-na-poslednih-minutah-prines-francii-pobedu-nad-belgiey-v-pley-off-evro-2024/

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