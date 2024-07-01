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Объявлено имя лучшего игрока матча Испания – Грузия в 1/8 финала Евро-2024

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Полузащитник сборной Испании Родри
Родри: Alex Grimm/Getty Images

На официальном сайте УЕФА объявлено имя лучшего игрока матча первого матча плей-офф чемпионата Европы по футболу между сборными Испании и Грузии, сообщает NUR.KZ.

Испанцы разгромили грузинскую команду со счетом 4:1 и вышли в четвертьфинал турнира, где встретятся со сборной Германии.

Лучшим игроком встречи был признан полузащитник "Красной фурии" и ФК "Манчестер Сити" Родри. 28-летний футболист вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. За это время он забил ответный гол и сравнял счет в игре.

Кроме того, на счету Родри 93% успешных передач.

"Снова показал себя ключевым игроком сборной Испании. Настоящий лидер без мяча, который контролирует и организует действия своей команды. Очень хорошо работал с мячом и забил гол", - прокомментировала выступление игрока группа технических наблюдателей УЕФА.

Актуальная стоимость испанца составляет 120 миллионов евро.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2126520-obyavleno-imya-luchshego-igroka-matcha-ispaniya-gruziya-v-1-8-finala-evro-2024/

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