Сборная Испании разгромила команду Грузии в 1/8 финала Евро-2024

Футболисты сборной Испании одержали крупную волевую победу над командой Грузии в 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года в Германии, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча стартовой стадии плей-офф прошла на стадионе "Райн Энерги" в Кельне и завершилась со счетом 4:1.

Первыми вперед вышли грузины благодаря автоголу Робена Ле Нормана (18 минута). До перерыва испанцы отыгрались усилиями Родри (39).

Во втором тайме "Красная фурия" забила еще три мяча. Голами отметились Фабиан Руис (51), Нико Уильямс (75) и Дани Ольмо (83).

Победа позволила сборной Испании выйти в четвертьфинал, где она 5 июля в Дортмунде сыграет с хозяйкой чемпионата Европы — командой Германии.

Грузины завершили выступление на дебютном Евро, добившись лучшего результата в своей истории.

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