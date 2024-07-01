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Харри Кейн стал рекордсменом сборной Англии после драматичного камбэка со Словакией

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Харри Кейн
Харри Кейн: Ettore Ferrari - Pool/Getty Images

Капитан сборной Англии Харри Кейн стал рекордсменом команды по числу официальных сыгранных матчей после победы над Словакией в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, передает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, в первой игре плей-офф Евро-2024 Англия одержала волевую победу над Словакией со счетом 2:1. Победный гол в этой игре забил сам Кейн на первой минуте дополнительного времени.

Для 30-летнего форварда мюнхенской "Баварии" этот матч стал 79-м в составе национальной сборной (с учетом только официальных встреч). Нападающий побил рекорд голкипера Питера Шилтона, на счету которого 78 встреч таких игр в футболке сборной Англии.

В четвертьфинале команда "трех львов" будет соперничать со Швейцарией, матч начнется 6 июля в 21:00 по времени Казахстана.

Актуальная рыночная стоимость Харри Кейна составляет 100 миллионов евро.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2126511-harri-keyn-voshel-stal-rekordsmenom-sbornoy-anglii-posle-dramatichnogo-kambeka-so-slovakiey/

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