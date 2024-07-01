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Джуд Беллингем признан лучшим игроком матча Англия – Словакия в 1/8 финала Евро-2024

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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем
Джуд Беллингем: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Автор спасительного гола для сборной Англии Джуд Беллингем признан лучшим игроком матча со Словакией в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч перешел в дополнительное время после гола 21-летнего британца на пятой компенсированной ко второму тайму минуте, после чего капитан команды Харри Кейн забил победный гол в ворота соперника и вывел свою команду в четвертьфинал турнира.

Сам Беллингем вышел в стартовом составе и провел на поле 105 минут, после чего главный тренер команды Гарет Саутгейт отправил полузащитника "Реала" на скамейку запасных и выпустил защитника Эзри Консу.

"Его игра в целом и гол оставили его команду на Евро. Проявил свои лидерские качества, заставляя свою команду верить в успех", - прокомментировали игру Джуда технические наблюдатели УЕФА.

Актуальная трансферная стоимость футболиста оценивается в 180 миллионов евро.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2126505-dzhud-bellingem-priznan-luchshim-igrokom-matcha-angliya-slovakiya-v-1-8-finala-evro-2024/

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