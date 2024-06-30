Сборная Англии в дополнительное время вырвала победу над Словакией в плей-офф Евро-2024

Футболисты сборной Англии одержали волевую победу над командой Словакии в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча первой стадии плей-офф прошла на "Фельтинс Арене" в Гельзенкирхене. Матч завершился со счетом 2:1.

В основное время команды забили по одному мячу. У словаков на 25-й минуте отличился нападающий Иван Шранц, который реализовал выход один на один после передачи форварда Давида Стрельца.

Автор гола догнал немца Джамала Мусиалу и грузина Жоржа Микаутадзе в рейтинге бомбардиров Евро-2024. Теперь в их активе по три забитых мяча.

Англичане отыгрались на пятой компенсированной ко второму тайму минуте благодаря своему первому удару в створ ворот. После передачи Марка Гехи в падении через себя точно пробил Джуд Беллингем.

На первой же минуте дополнительного времени сборная Англии вырвала победу. Решающий мяч забил капитан команды Харри Кейн, которому ассистировал Айван Тони.

Сборная Англии вышла в 1/4 финала, где 6 июля в Дюссельдорфе сыграет с командой Швейцарии. Словаки завершили выступление на Евро-2024.

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