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Голевой "перестрелкой" со счетом 3:4 завершился матч "Актобе" – "Тобол"

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ФК "Тобол"
ФК "Тобол". Фото: ФК "Тобол"

Футбольный клуб "Актобе" потерпел поражение в домашнем матче 13-го тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ) против костанайского "Тобола", сообщает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на Центральном стадионе им. Кобланды батыра в Актобе.

Первый гол в матче забил полузащитник национальной сборной Казахстана Ислам Чесноков, ему удалось реализовать свой момент на 17-й минуте встречи. Второй мяч в ворота хозяев поля забил марокканско-бельгийский футболист Ахмед Эль-Мессауди (28-я минута), далее разрыв в счете увеличил серб "Тобола" Игор Иванович (45).

"Красно-белые" начали отыгрываться с 58-й минуты. Главный арбитр матча Александр Затула дважды назначил пенальти в ворота гостей. Первый 11-метровый удар успешно исполнил защитник сборной Казахстана Алибек Касым. Гол со стандарта забил доминиканца Дорни Ромеро (58), он же забил третий мяч своей команды на 90+1.

На 73-й минуте Чесноков записал на свой счет дубль, его гол принес выездную победу "Тоболу" со счетом 4:3.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2126469-golevoy-perestrelkoy-so-schetom-3-4-zavershilsya-match-aktobe-tobol/

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