"Елимай" и "Жетысу" не смогли определить победителя в матче чемпионата Казахстана

Победитель минувшего розыгрыша Первой лиги Казахстана по футболу семейский "Елимай" сыграл вничью с талдыкорганским "Жетысу" в 13-м туре КПЛ, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась в Семее на стадионе "Спартак" и завершилась со счетом 1:1.

Команды сохранили свои ворота "сухими" в первом тайме. Счет в матче открыл 30-летний полузащитник гостей Асхат Балтабеков на 54-й минуте. Ответный мяч на 62-й минуте в ворота Арсена Сиукаева отправил нападающий "Елимая" Иван Свиридов.

Главный арбитр встречи Григорий Московченко показал одну желтую карточку футболисту хозяев Роберу Ндипу Тамбу (26).

После 12 сыгранных матчей "Елимай" занимает четвертую строчку в турнирной таблице Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), в активе клуба 20 очков.

"Жетысу" расположился на седьмой позиции, набрав 16 очков при аналогичном количестве сыгранных встреч.

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