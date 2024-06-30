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Опубликованы стартовые составы сборных Англии и Словакии на матч плей-офф Евро-2024

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Английский футболист Джуд Беллингем
Джуд Беллингем. Фото: Пресс-служба сборной Англии по футболу

На официальном сайте УЕФА появились стартовые составы сборных Англии и Словакии по футболу на очный матч первой стадии плей-офф чемпионата Европы 2024 года, передает NUR.KZ.

Команды встретятся в рамках 1/8 финала на "Фельтинс Арене" в Гельзенкирхене. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по казахстанскому времени. Матч обслужит бригада арбитров во главе с турком Халилом Мелером.

С первых минут у команд выйдут следующие футболисты:

Англия: Пикфорд (№1), Стоунз (№5), Уокер (№2), Гехи (№6), Триппьер (№12), Райс (№4), Майну (№26), Беллингем (№10), Фоден (№11), Сака (№7), Кейн (№9, капитан);

Словакия: Дубравка (№1), Пекарик (№2), Шкриньяр (№14, капитан), Вавро (№3), Ганцко (№16), Куцка (№19), Лоботка (№22), Дуда (№8), Гараслин (№17), Стрелец (№18), Шранц (№26).

Победитель этого матча встретится в четвертьфинале со сборной Швейцарии. Игра следующей стадии состоится 6 июля в Дюссельдорфе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2126451-opublikovany-startovye-sostavy-sbornyh-anglii-i-slovakii-na-match-pley-off-evro-2024/

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