Тренер сборной Аргентины рассказал о состоянии Месси после травмы

Ассистент главного тренера сборной Аргентины Вальтер Самуэль прокомментировал физическое состояние капитана команды Лионеля Месси после травмы в игре Кубка Америки, передает NUR.KZ со ссылкой на ESPN.

Напомним, восьмикратный обладатель "Золотого мяча" пропустил заключительный тур группового этапа Копа Америка – 2024 из-за травмы подколенного сухожилия, полученного во встрече с Чили. Сборная Аргентины в последнем матче обыграла Перу со счетом 2:0 и вышла в четвертьфинал турнира, набрав максимальное количество очков.

"Он находился в раздевалке, ему стало уже заметно лучше. До матча (1/4 финала - прим. ред.) есть еще несколько дней, по этой причине на текущий момент говорить об этой ситуации еще рано. Мы будем на связи с врачами каждый день", — заявил Самуэль.

На старте плей-офф аргентинцы сыграют с командой, которая займет второе место в группе В (Венесуэла, Эквадор, Мексика, Ямайка).

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