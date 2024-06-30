Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Тренер сборной Аргентины рассказал о состоянии Месси после травмы

Опубликовано:

Футболшы Месси
Футболшы Месси. Фото: Hector Vivas/Getty Images

Ассистент главного тренера сборной Аргентины Вальтер Самуэль прокомментировал физическое состояние капитана команды Лионеля Месси после травмы в игре Кубка Америки, передает NUR.KZ со ссылкой на ESPN.

Напомним, восьмикратный обладатель "Золотого мяча" пропустил заключительный тур группового этапа Копа Америка – 2024 из-за травмы подколенного сухожилия, полученного во встрече с Чили. Сборная Аргентины в последнем матче обыграла Перу со счетом 2:0 и вышла в четвертьфинал турнира, набрав максимальное количество очков.

"Он находился в раздевалке, ему стало уже заметно лучше. До матча (1/4 финала - прим. ред.) есть еще несколько дней, по этой причине на текущий момент говорить об этой ситуации еще рано. Мы будем на связи с врачами каждый день", — заявил Самуэль.

На старте плей-офф аргентинцы сыграют с командой, которая займет второе место в группе В (Венесуэла, Эквадор, Мексика, Ямайка).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2126418-v-sbornoy-argentiny-rasskazali-o-sostoyanii-messi-posle-travmy/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie