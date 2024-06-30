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Защитник "Реала" признан лучшим игроком матча Германия – Дания в 1/8 финала Евро-2024

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Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер
Германии Антонио Рюдигер: Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images

Центральный защитник сборной Германии и мадридского "Реала" Антонио Рюдигер признан лучшим игроком матча на стадии 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Напомним, сборная Германии одержала победу над Данией и стала вторым четвертьфиналистом домашнего Евро.

31-летний защитник вышел на матч в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. На протяжении всего матча он не отметился результативными действиями в атакующем плане, однако он 12 раз вернул мяч во владение своей команды.

"Он был непроходим, на протяжении всего матча выигрывая во множестве единоборств. Он был особенно силен в воздухе и безошибочен в обращении с мячом", –прокомментировала игру футболиста группа технических наблюдателей УЕФА.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает актуальную рыночную стоимость Антонио Рюдигера в 25 миллионов евро.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2126214-zashchitnik-reala-priznan-luchshim-igrokom-matcha-germaniya-daniya-v-1-8-finala-evro-2024/

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