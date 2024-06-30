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Сборная Германии выиграла прерванный матч с Данией и вышла в 1/4 финала Евро-2024

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Футболисты сборной Германии на Евро-2024
Футболисты сборной Германии. Фото: Bradley Collyer/PA Images via Getty Images

Футболисты сборной Германии одержали "сухую" победу над командой Дании в матче 1/8 финала домашнего чемпионата Европы 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде. На 36-й минуте при нулевом счете ее почти на полчаса прервали из-за грозы.

В итоге сборная Германии выиграла со счетом 2:0 благодаря голам Кая Хаверца (53 минута, с пенальти) и Джамала Мусиалы (68), которому ассистировал Нико Шлоттербек.

На 48-й минуте датчане забили мяч усилиями Йоакима Андерсена. Однако после просмотра VAR был зафиксирован минимальный офсайд у Томаса Дилейни, из-за чего гол отменили.

Победа позволила сборной Германии выйти в 1/4 финала, где она сыграет с сильнейшим из пары Испания — Грузия. Матч следующей стадии с участием немцев состоится 5 июля в Штутгарте.

Сборная Дании стала вторым призером прошлого чемпионата Европы, который вылетел из нынешнего розыгрыша. Ранее в 1/8 финала выбыли действующие победители турнира — сборная Италии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2126211-sbornaya-germanii-vyigrala-prervannyy-match-s-daniey-i-vyshla-v-1-4-finala-evro-2024/

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