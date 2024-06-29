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Автора гола сборной Швейцарии признали лучшим игроком сенсационного матча 1/8 финала Евро-2024

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Полузащитник сборной Швейцарии Рубен Варгас
Рубен Варгас: Image Photo Agency/Getty Images

Полузащитник сборной Швейцарии и немецкого клуба "Аугсбург" Рубен Варгас признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Напомним, швейцарцы сенсационно обыграли действующих чемпионов турнира сборную Италии на старте плей-офф Евро-2024.

25-летний Варгас вышел в стартовом составе и провел на поле 71 минуту, после чего главный тренер команды Мурат Якин принял решение провести замену полузащитника на Стивена Цубера, который был одним из лучших ассистентов прошлого Евро.

За это время Рубен Варгас успел отдать голевую передачу на Ремо Фройлера, который открыл счет в матче на 37-й минуте, и сам забил второй гол, выполнив точный удар в "девятку" с 16 метров.

По оценке авторитетного портала Transfermarkt, актуальная рыночная стоимость футболиста оценивается в 7,5 миллиона евро.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2126199-avtora-sensacionnoy-pobedy-shveycarii-nad-italiey-priznali-luchshim-igrokom-pervogo-matcha-1-8-finala-evro-2024/

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