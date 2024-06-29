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Сборные Германии и Дании объявили стартовые составы на матч 1/8 финала Евро-2024

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Футболист Кристиан Эриксен
Кристиан Эриксен. Фото: HANNAH MCKAY/POOL/AFP via Getty Images

На официальном сайте УЕФА появились стартовые составы сборных Германии и Дании по футболу на очный матч плей-офф чемпионата Европы 2024 года, передает NUR.KZ.

Команды встретятся в рамках 1/8 финала на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в полночь с 29 на 30 июня по казахстанскому времени. Матч обслужит судейская бригада во главе с англичанином Майклом Оливером.

С первых минут у команд выйдут следующие футболисты:

Германия: Нойер (№1), Шлоттербек (№15), Рюдигер (№2), Раум (№3), Киммих (№6), Кроос (№8), Андрих (№23), Гюндоган (№21, капитан), Зане (№19), Мусиала (№10), Хаверц (№7);

Дания: Шмейхель (№1, капитан), Андерсен (№2), Кристенсен (№6), Вестергор (№3), Меле (№5), Бах (№18), Дилейни (№8), Хейбьерг (№23), Сков Ольсен (№11), Эриксен (№10), Хойлунд (№9).

Из-за перебора желтых карточек матч пропустят немец Джонатан Та и датчанин Мортен Юльманн.

Победитель этой встречи сыграет в 1/4 финала Евро-2024 с Испанией или Грузией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2126196-sbornye-germanii-i-danii-obyavili-startovye-sostavy-na-match-1-8-finala-evro-2024/

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