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Сборная Швейцарии выбила действующих чемпионов из Италии в 1/8 финала Евро-2024

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Футболисты сборной Швейцарии на Евро-2024
Футболисты сборной Швейцарии. Фото: RONNY HARTMANN/AFP via Getty Images

Футболисты сборной Швейцарии одержали "сухую" победу над командой Италии на старте плей-офф чемпионата Европы 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в рамках 1/8 финала на Олимпийском стадионе в Берлине. Матч завершился со счетом 2:0.

В составе сборной Швейцарии мячи забили Ремо Фройлер (37 минута) и Рубен Варгас (46), который также выступил автором голевой передачи в первом эпизоде.

Таким образом, триумфатор чемпионата Европы сменится. Действующий победитель турнира сборная Италии завершила выступление.

Швейцарцы в четвертьфинале встретятся с сильнейшим из пары Англия — Словакия. Матч этой стадии с их участием состоится 6 июля в Дюссельдорфе. Ранее швейцарцы лишь раз доходили до 1/4 финала Евро — в прошлом розыгрыше.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2126193-sbornaya-shveycarii-vybila-deystvuyushchih-chempionov-iz-italii-v-1-8-finala-evro-2024/

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