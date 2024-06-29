Волевая победа над "Кайсаром" позволила "Ордабасы" сохранить лидерство в чемпионате Казахстана

Шымкентский футбольный клуб "Ордабасы" одержал победу на своем поле в рамках матча 13-го тура чемпионата Казахстана против кызылординского "Кайсара", передает корреспондент NUR.KZ.

Счет в матче открыл 26-летний нападающий кызылординцев Айбар Жаксылыков, он поразил ворота Азамата Жомартова уже на седьмой минуте матча.

Ответный мяч забил форвард "Ордабасы" Джасур Яхшибоев на 53-й минуте. Победный гол хозяев поля забил нападающий Дембо Дарбо. Он начал этот матч на скамейке запасных, вышел на 75-й минуте и принес три очка своей команде за девять минут после старта.

Подопечные Александра Седнева выиграли со счетом 2:1 и сохранили лидерство в премьер-лиге. Действующие чемпионы страны набрали 25 очков в 12 играх. На втором месте идет ФК "Актобе", команда отстает на три очка, однако имеет в запасе один матч.

"Кайсар" с 16 баллами после 12 встреч занимает седьмую позицию в таблице.

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