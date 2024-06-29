Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Волевая победа над "Кайсаром" позволила "Ордабасы" сохранить лидерство в чемпионате Казахстана

Опубликовано:

Момент матча "Ордабасы" и "Кызыл-Жара" в КПЛ
Момент матча "Ордабасы" и "Кызыл-Жара". Фото: Пресс-служба ФК "Ордабасы"

Шымкентский футбольный клуб "Ордабасы" одержал победу на своем поле в рамках матча 13-го тура чемпионата Казахстана против кызылординского "Кайсара", передает корреспондент NUR.KZ.

Счет в матче открыл 26-летний нападающий кызылординцев Айбар Жаксылыков, он поразил ворота Азамата Жомартова уже на седьмой минуте матча.

Ответный мяч забил форвард "Ордабасы" Джасур Яхшибоев на 53-й минуте. Победный гол хозяев поля забил нападающий Дембо Дарбо. Он начал этот матч на скамейке запасных, вышел на 75-й минуте и принес три очка своей команде за девять минут после старта.

Подопечные Александра Седнева выиграли со счетом 2:1 и сохранили лидерство в премьер-лиге. Действующие чемпионы страны набрали 25 очков в 12 играх. На втором месте идет ФК "Актобе", команда отстает на три очка, однако имеет в запасе один матч.

"Кайсар" с 16 баллами после 12 встреч занимает седьмую позицию в таблице.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2126190-volevaya-pobeda-nad-kaysarom-pozvolila-ordabasy-sohranit-liderstvo-v-chempionate-kazahstana/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie