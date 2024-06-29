Объявлены стартовые составы первого матча 1/8 финала Евро-2024 Швейцария – Италия

На официальном сайте УЕФА представлены стартовые составы сборных Швейцарии и Италии, которые встретятся в первом матче стадии плей-офф на чемпионате Европы по футболу, сообщает NUR.KZ.
Свисток, сигнализирующий о старте матча Швейцария – Италия, прозвучит в 21:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция будет проходить на телеканале Qazsport и начнется в 20:50.
Стартовый состав сборной Швейцарии: Зоммер, Аканджи, Эмболо, Фройлер, Джака, Родригес, Варгас, Ндой, Эбишер, Шер, Ридер.
Стартовый состав сборной Италии: Доннарумма, Манчини, Бастони, Дармиан, Ди Лоренцо, Кристанте, Фаджоли, Барелла, Эль‑Шаарави, Скамакка, Кьеза.
С капитанскими повязками на поле выйдут чемпион Франции в составе парижского "ПСЖ" голкипер Джанлуиджи Доннарумма и победитель Бундеслиги в составе "Байера" из Леверкузена полузащитник Гранит Джака.
Напомним, что сборная Италии является действующим чемпионом Европы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2126169-obyavleny-startovye-sostavy-pervogo-matcha-1-8-finala-evro-2024-shveycariya-italiya/