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Объявлены стартовые составы первого матча 1/8 финала Евро-2024 Швейцария – Италия

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Сборная Италии
Сборная Италии. Фото: Claudio Villa/Getty Images

На официальном сайте УЕФА представлены стартовые составы сборных Швейцарии и Италии, которые встретятся в первом матче стадии плей-офф на чемпионате Европы по футболу, сообщает NUR.KZ.

Свисток, сигнализирующий о старте матча Швейцария – Италия, прозвучит в 21:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция будет проходить на телеканале Qazsport и начнется в 20:50.

Стартовый состав сборной Швейцарии: Зоммер, Аканджи, Эмболо, Фройлер, Джака, Родригес, Варгас, Ндой, Эбишер, Шер, Ридер.

Стартовый состав сборной Италии: Доннарумма, Манчини, Бастони, Дармиан, Ди Лоренцо, Кристанте, Фаджоли, Барелла, Эль‑Шаарави, Скамакка, Кьеза.

С капитанскими повязками на поле выйдут чемпион Франции в составе парижского "ПСЖ" голкипер Джанлуиджи Доннарумма и победитель Бундеслиги в составе "Байера" из Леверкузена полузащитник Гранит Джака.

Напомним, что сборная Италии является действующим чемпионом Европы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2126169-obyavleny-startovye-sostavy-pervogo-matcha-1-8-finala-evro-2024-shveycariya-italiya/

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