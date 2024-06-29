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"Кызыл-Жар" уверенно победил "Шахтер" в чемпионате Казахстана

Опубликовано:

Игроки ФК "Кызыл-Жар"
Игроки ФК "Кызыл-Жар": Пресс-служба ФК "Кызыл-Жар"

Петропавловский футбольный клуб "Кызыл-Жар" одержал победу в домашнем матче 13-го тура чемпионата Казахстана с карагандинским "Шахтером", сообщает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на стадионе "Карасай" в Петропавловске.

Счет в матче открыл форвард хозяев поля украинец Алексей Щебетун, поразивший ворота соперников на 56-й минуте. Удвоил преимущество "Кызыл-Жара" грузинский нападающий Лука Имнадзе (90+1).

Главный арбитр встречи Руслан Султангалиев по ходу игры показал семь желтых карточек, один из "горчичников" получил и Щебетун.

Поражение в 13-м туре стало четвертым подряд для "Шахтера". Карагандинцы занимают последнее место в турнирной таблице национального чемпионата, имея в своем активе семь очков после сыгранных 12 матчей.

"Кызыл-Жар" расположился на 10-й позиции с 13-ю очками.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2126166-kyzyl-zhar-uverenno-pobedil-shahter-v-chempionate-kazahstana/

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