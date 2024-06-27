В УЕФА назвали лучшего игрока матча Чехия – Турция на Евро-2024

Нападающий сборной Турции Барыш Алпер Йылмаз признан лучшим игроком матча третьего тура отборочного этапа чемпионата Европы-2024 против Чехии, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Напомним, Турция обыграла Чехию со счетом 2:1 и вышла в плей-офф континентального первенства. Чешские футболисты покидают турнир по итогам данной встречи.

24-летний вингер, признанный лучшим футболистом встречи, нанес два удара по воротам соперника, однако они не принесли результата. Игрок вышел в стартовом составе и провел на поле 90 минут.

"Он постоянно представлял опасность и выискивал свободное пространство в обороне соперника. Он играл остро, владел мячом, снабжая партнеров передачами", - объяснили свой выбор технические наблюдатели УЕФА.

Актуальная трансферная стоимость Йылмаза по оценке Transfermarkt оценивается в 17 миллионов евро.

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