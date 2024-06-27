Турция одержала победу над Чехией и вышла в 1/8 финала Евро-2024

Сборная Турции встретилась с Чехией в рамках заключительного тура группового этапа чемпионата Европы по футболу и квалифицировалась в плей-офф, передает корреспондент NUR.KZ.

С 20-й минуты чехи играли в меньшинстве. Полузащитник команды Антонин Барак дважды нарушил правила. Второй "горчичник" футболист получил за удар по ногам игрока соперника.

На 51-й минуте счет в матче открыл капитан турецкой сборной и игрок итальянского "Интера" Хакан Чалханоглу. Голкипер сборной Чехии Индржих Станек за считанные секунды до первого гола спас свои ворота, однако ему не удалось парировать следующий удар Чалханоглу с передачи Исмаиля Юксека.

Отыгрались чехи на 66-й минуте, когда полузащитник Томаш Соучек точно пробил в сетку с вратарской линии. Судьи проверяли эпизод на предмет нарушения правил со стороны капитана сборной Чехии, но в итоге засчитали гол.

Победу туркам принес Дженк Тосун, который после передачи Оркуна Кекчю реализовал момент на 90+4 минуте.

Чехия - Турция. 1:2

Таким образом, сборная Турции вышла в стадию плей-офф европейского первенства, заняв второе место в группе F с шестью очками.

Чехия по итогам выступлений с одним баллом заняла последнее место в группе и покинет турнир.

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