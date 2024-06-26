Объявлено имя лучшего игрока исторического матча Словакия – Румыния на Евро-2024

Полузащитник сборной Словакии и футбольного клуба «Наполи» Станислав Лоботка признан лучшим игроком встречи третьего тура Евро-2024 против Румынии, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Напомним, встреча команд завершилась с ничейным счетом 1:1. Обе команды вышли в стадию плей-офф. Отметим, что для румын это первое выступление в 1/8 финала европейского первенства.

"Он контролировал ход игры и все время стремился завладеть мячом. Даже находясь под прессингом, он находил свободное пространство для себя или создавал его для партнеров. Лоботка отлично пасовал из самых разных положений, особенно из глубины поля", - резюмировали в УЕФА выступление футболиста в этом матче.

Актуальная трансферная стоимость 29-летнего полузащитника по оценке авторитетного портала Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.

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