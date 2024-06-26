Роналду обновит мировой рекорд в матче с Грузией на Евро-2024

На официальном сайте УЕФА появились стартовые составы сборных Грузии и Португалии по футболу на очный матч чемпионата Европы 2024 года, передает NUR.KZ.

Команды встретятся в рамках третьего тура группы F. Матч пройдет на "Фельтинс Арене" в Гельзенкирхене, стартовый свисток прозвучит в полночь с 26 на 27 июня по казахстанскому времени.

Португальцы уже гарантировали себе первое место в группе. Грузины выйдут в плей-офф только в случае победы.

С первых минут у команд выйдут следующие футболисты:

Грузия: Мамардашвили (№25), Лочошвили (№14), Кашия (№4, капитан), Гвелесиани (№15), Двали (№3), Какабадзе (№2), Китеишвили (№17), Кочорашвили (№6), Чакветадзе (№10), Кварацхелия (№7), Микаутадзе (№22);

Португалия: Кошта (№22), Силва (№24), Перейра (№13), Далот (№5), Инасиу (№14), Нету (№25), Невеш (№15), Пальинья (№6), Феликс (№11), Консейсау (№26), Роналду (№7, капитан).

Благодаря выходу на поле Роналду обновит несколько своих достижений. Он установит новые рекорды по числу проведенных матчей на Евро (станет 28), в том числе в роли капитана национальной сборной (19). Также 39-летний форвард обновит свое достижение по количеству сыгранных минут на чемпионатах Европы.

В параллельной встрече группы F сыграют сборные Чехии и Турции. Матч пройдет на арене "Фолькспаркштадион" в Гамбурге.

Чехам для выхода в плей-офф необходима победа. Турки гарантируют себе место в 1/8 финала при ничьей. В случае поражения они также выйдут плей-офф, если уступят с минимальной разницей в счете, а грузины не обыграют Португалию.

С первых минут у команд выйдут следующие футболисты:

Чехия: Станек (№1), Голеш (№3), Гранач (№4), Крейчи (№18), Провод (№14), Соучек (№22, капитан), Юрасек (№15), Цоуфал (№5), Гложек (№9), Барак (№7), Хитил (№13);

Турция: Гюнок (№1), Демирал (№3), Акайдын (№4), Мюльдюр (№18), Кадыоглу (№20), Юксек (№16), Чалханоглу (№10, капитан), Озджан (№15), Гюлер (№8), Йылдыз (№19), Йылмаз (№21).

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