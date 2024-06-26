Сборная Румынии впервые в истории квалифицировалась в плей-офф чемпионата Европы

Сборная Румынии сыграла вничью со Словакией и завоевала прямую путевку в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу впервые в истории команды, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках группы Е.

Матч третьего тура группового этапа турнира между Словакией и Румынией завершился вничью со счетом 1:1.

Первый гол в матче с длинной верховой передачи Куцки забил полузащитник словаков Ондрей Дуда, ему удалось открыть счет на 27-й минуте встречи.

На 34-й минуте защитник словаков Давид Ганцко совершил фол в штрафной площади своей команды, после просмотра VAR главный арбитр встречи Даниэль Зиберт принял решение назначит 11-метровый удар. Ответный мяч в ворота соперника отправил игрок сборной Румынии и итальянского клуба Рэзван Марин, успешно исполнив пенальти.

Таким образом, Румыния впервые в истории вышла в плей-офф на Евро, кроме того одни из главных аутсайдеров группы вышли в 1/8 финала с первого места.

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