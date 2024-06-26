Сборные Украины и Бельгии назвали стартовые составы на матч Евро-2024

На официальном сайте УЕФА появились стартовые составы сборных Украины и Бельгии по футболу на очный матч группового этапа чемпионата Европы 2024 года, передает NUR.KZ.

Команды встретятся в рамках третьего тура группы E на "Мерседес Бенц Арене" в Штутгарте. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по казахстанскому времени.

Сборной Бельгии для гарантированного участия в плей-офф достаточно не проиграть. Украинцам нужна как минимум ничья, чтобы попасть в 1/8 финала. Однако при таком результате они все равно могут вылететь, если в параллельной встрече между Словакией и Румынией также не будет выявлен победитель.

Украинцам в третьем туре не помогут Михаил Мудрик и Виктор Цыганков, которые не попали в заявку. В преддверии матча оба тренировались по индивидуальным программам, поэтому их отсутствие, вероятно, связано с травмами.

С первых минут у команд на поле выйдут следующие футболисты:

Украина: Трубин (№12), Забарный (№13), Матвиенко (№22, капитан), Сваток (№3), Тымчик (№24), Миколенко (№16), Шапаренко (№19), Бражко (№18), Судаков (№14), Яремчук (№9), Довбик (№11);

Бельгия: Кастельс (№1), Кастань (№21), Вертонген (№5), Фас (№4), Теате (№3), Онана (№24), Тилеманс (№8), де Брюйне (№7, капитан), Доку (№22), Троссард (№9), Лукаку (№10).

Матч между словаками и румынами пройдет на стадионе "Дойче Банк Парк" во Франкфурте-на-Майне. Ничья гарантированно выведет обе сборные в плей-офф.

С первых минут у команд на поле выйдут следующие футболисты:

Словакия: Дубравка (№1), Вавро (№3), Шкриньяр (№14, капитан), Ганцко (№16), Пекарик (№2), Лоботка (№22), Куцка (№19), Дуда (№8), Гараслин (№17), Шранц (№26), Стрелец (№18);

Румыния: Ницэ (№1), Дрэгушин (№3), Буркэ (№15), Рациу (№2), Банку (№11), Марин (№6), Хаджи (№10), Коман (№17), Марин (№18), Станчу (№21, капитан), Дрэгуш (№19).

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