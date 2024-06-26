Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборные Украины и Бельгии назвали стартовые составы на матч Евро-2024

Опубликовано:

Украинский футболист Николай Шапаренко
Николай Шапаренко. Фото: Пресс-служба сборной Украины по футболу

На официальном сайте УЕФА появились стартовые составы сборных Украины и Бельгии по футболу на очный матч группового этапа чемпионата Европы 2024 года, передает NUR.KZ.

Команды встретятся в рамках третьего тура группы E на "Мерседес Бенц Арене" в Штутгарте. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по казахстанскому времени.

Сборной Бельгии для гарантированного участия в плей-офф достаточно не проиграть. Украинцам нужна как минимум ничья, чтобы попасть в 1/8 финала. Однако при таком результате они все равно могут вылететь, если в параллельной встрече между Словакией и Румынией также не будет выявлен победитель.

Украинцам в третьем туре не помогут Михаил Мудрик и Виктор Цыганков, которые не попали в заявку. В преддверии матча оба тренировались по индивидуальным программам, поэтому их отсутствие, вероятно, связано с травмами.

С первых минут у команд на поле выйдут следующие футболисты:

Украина: Трубин (№12), Забарный (№13), Матвиенко (№22, капитан), Сваток (№3), Тымчик (№24), Миколенко (№16), Шапаренко (№19), Бражко (№18), Судаков (№14), Яремчук (№9), Довбик (№11);

Бельгия: Кастельс (№1), Кастань (№21), Вертонген (№5), Фас (№4), Теате (№3), Онана (№24), Тилеманс (№8), де Брюйне (№7, капитан), Доку (№22), Троссард (№9), Лукаку (№10).

Матч между словаками и румынами пройдет на стадионе "Дойче Банк Парк" во Франкфурте-на-Майне. Ничья гарантированно выведет обе сборные в плей-офф.

С первых минут у команд на поле выйдут следующие футболисты:

Словакия: Дубравка (№1), Вавро (№3), Шкриньяр (№14, капитан), Ганцко (№16), Пекарик (№2), Лоботка (№22), Куцка (№19), Дуда (№8), Гараслин (№17), Шранц (№26), Стрелец (№18);

Румыния: Ницэ (№1), Дрэгушин (№3), Буркэ (№15), Рациу (№2), Банку (№11), Марин (№6), Хаджи (№10), Коман (№17), Марин (№18), Станчу (№21, капитан), Дрэгуш (№19).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2124618-sbornye-ukrainy-i-belgii-nazvali-startovye-sostavy-na-match-evro-2024/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie