Самого дорогого футболиста призвали уйти из чемпионата Казахстана

Эксперты авторитетного портала Transfermarkt считают, что Максиму Самородову необходимо перейти из Казахстанской премьер-лиги (КПЛ) в более сильный чемпионат, передает NUR.KZ.

В среду на ресурсе было опубликовано обновления трансферных стоимостей футболистов КПЛ. Самородов стал единственным игроком чемпионата Казахстана, который оценивается суммой более 1 миллиона евро (1,2 млн).

"Талантливый универсал является главной трансферной целью многих зарубежных клубов из топ-15 лиг Европы. Уже зрелый не по годам футболист имеет хороший дриблинг и видение поля, что приносит огромную пользу как в национальном первенстве для актюбинцев, так и для национальной сборной в международных матчах. У Самородова имеется большой запас для карьерного роста, но для еще более стремительного прогресса ему требуется попробовать себя в чемпионате более серьезного ранга", — говорится на сайте Transfermarkt.

Самородову 21 год, он является воспитанником "Актобе", в основной команде которого сейчас выступает. За сборную Казахстана форвард провел 17 матчей и забил три мяча.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.