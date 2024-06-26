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Самого дорогого футболиста призвали уйти из чемпионата Казахстана

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Казахстанский футболист Максим Самородов
Максим Самородов. Фото: Пресс-служба ФК "Актобе"

Эксперты авторитетного портала Transfermarkt считают, что Максиму Самородову необходимо перейти из Казахстанской премьер-лиги (КПЛ) в более сильный чемпионат, передает NUR.KZ.

В среду на ресурсе было опубликовано обновления трансферных стоимостей футболистов КПЛ. Самородов стал единственным игроком чемпионата Казахстана, который оценивается суммой более 1 миллиона евро (1,2 млн).

"Талантливый универсал является главной трансферной целью многих зарубежных клубов из топ-15 лиг Европы. Уже зрелый не по годам футболист имеет хороший дриблинг и видение поля, что приносит огромную пользу как в национальном первенстве для актюбинцев, так и для национальной сборной в международных матчах. У Самородова имеется большой запас для карьерного роста, но для еще более стремительного прогресса ему требуется попробовать себя в чемпионате более серьезного ранга", — говорится на сайте Transfermarkt.

Самородову 21 год, он является воспитанником "Актобе", в основной команде которого сейчас выступает. За сборную Казахстана форвард провел 17 матчей и забил три мяча.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2124612-samogo-dorogogo-futbolista-prizvali-uyti-iz-chempionata-kazahstana/

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