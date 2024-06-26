«Я не хочу понравится, я приехал сюда за спортом»: Станислав Черчесов о работе со сборной по футболу

Новый главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов по составу команды, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у нового рулевого национальной команды о том, будет ли он вызывать в сборную молодых игроков.

Когда я тренировал сборную России, в команду пригласили 18-летнего Головина. Тогда меня никто не заставлял приглашать молодых людей. Так же, если у футболиста есть коммуникативные навыки, я это сразу замечаю. Я не хочу понравится, я приехал сюда за спортом. Показать результат. Мне не нужно, чтобы меня любили футболисты. Для меня нет разницы в возрасте футболистов. Требуется результат, - ответил специалист.

Также, у нового наставника сборной журналисты поинтересовались, как им следует правильно задавать ему вопросы. Станислав Черчесов известен тем, что не любит некоторые формулировки от представителей СМИ.

Я, в принципе, готовый ко всему человек. Те ситуации с неудобными вопросами были в России. А это Казахстан. Здесь нужно быть вежливым (смеется). Если без шуток, не люблю слово «проблема» это сразу тогда конец. Не очень нравятся слова, которые ставят под собой недоверие и сомнение. Другими словами, не бывает плохих вопросов, есть плохие ответы, - подытожил Черчесов.

Ранее, российский специалист высказался о планах в новой должности на ближайшее время, а также рассказал будет ли привлекать иностранных игроков в казахстанскую команду.

Напомним, Станислав Черчесов возглавил национальную сборную Казахстана по футболу в начале июня этого года. На данном посту он сменил своего соотечественника Магомеда Адиева.

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