В УЕФА назвали имя лучшего игрока матча обидчиков Казахстана с Англией

Полузащитник сборной Словении и футбольного клуба "Панатинаикос" Адам Черин признан лучшим игроком матча третьего тура группового турнира чемпионата Европы-2024 против Англии, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Встреча завершилась "сухой" ничьей со счетом 0:0, благодаря чему обе команды успешно квалифицировались в стадию плей-офф.

Черин вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут времени. Он не записал на свой счет ни одного результативного действия.

"Он неустанно отрабатывал в средней линии, перекрывая свободные зоны и организуя вокруг себя взаимодействия других игроков. Это позволило его команде добиться заслуженной ничьей", - прокомментировали его выступление в УЕФА.

Отметим, что Адам Черин также признавался лучшим футболистом в заключительном матче отборочного турнира на Евро против Казахстана (2:1).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.