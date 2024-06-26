В УЕФА назвали имя лучшего игрока матча обидчиков Казахстана с Англией

Полузащитник сборной Словении и футбольного клуба "Панатинаикос" Адам Черин признан лучшим игроком матча третьего тура группового турнира чемпионата Европы-2024 против Англии, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Встреча завершилась "сухой" ничьей со счетом 0:0, благодаря чему обе команды успешно квалифицировались в стадию плей-офф.
Черин вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут времени. Он не записал на свой счет ни одного результативного действия.
"Он неустанно отрабатывал в средней линии, перекрывая свободные зоны и организуя вокруг себя взаимодействия других игроков. Это позволило его команде добиться заслуженной ничьей", - прокомментировали его выступление в УЕФА.
Отметим, что Адам Черин также признавался лучшим футболистом в заключительном матче отборочного турнира на Евро против Казахстана (2:1).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2123955-v-uefa-nazvali-imya-luchshego-igroka-matcha-obidchikov-kazahstana-s-angliey/