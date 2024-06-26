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Действующие призеры чемпионата мира вылетели с Евро-2024

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Хорватский футболист Ловро Майер
Ловро Майер. Фото: Peter Lous/BSR Agency/Getty Images

Сборная Хорватии по футболу лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата Европы 2024 года, который проходит в Германии, передает корреспондент NUR.KZ.

В матче третьего тура группы B команда упустила победу над Италией. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Такой результат позволил хорватам набрать два очка и расположиться на итоговом третьем месте в квартете. Однако после матчей вторника стало понятно, что команда не войдет в число четырех лучших сборных, которые заняли третьи позиции в группах.

В соответствующем рейтинге хорваты гарантированно не поднимутся выше пятой строчки. Таким образом, они лишились шансов сыграть в 1/8 финала и вылетели с Евро-2024.

Сборная Хорватии впервые с 2012 года не попала в плей-офф чемпионата Европы. При этом на двух последних мировых первенствах команда выигрывала медали — серебро (2018) и бронзу (2022).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2123952-deystvuyushchie-prizery-chempionata-mira-vyleteli-s-evro-2024/

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