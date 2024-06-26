Звезду сборной Дании признали лучшим игроком матча с Сербией на Евро-2024

Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен признан лучшим игроком матча Евро-2024 с Сербией, передает NUR.KZ со ссылкой на УЕФА.

Команды встретились в третьем туре группы С. Матч завершился нулевой ничьей, что позволило датчанам со второй позиции выйти в плей-офф, где их ждет игра с Германией.

Эриксен провел на поле 88 минут, за которые преодолел 11,6 километра и продемонстрировал точность передач 71%.

"В напряженной игре он действовал блестяще и был единственным, кто умел хорошо находить пространство, двигаться между линиями и отдавать обостряющие передачи. В последней трети он угрожал ударами и ключевыми пасами", — объяснили выбор в УЕФА.

Эриксен второй раз на Евро-2024 получил приз лучшему игроку матча. Ранее эту награду ему вручили после игры первого тура со Словенией.

Напомним, на прошлом чемпионате Европы лидер сборной Дании по ходу матча с Финляндией пережил остановку сердца. Через несколько месяцев после того инцидента он возобновил карьеру с кардиостимулятором. На данный момент трансферная стоимость 32-летнего Эриксена оценивается в 8 миллионов евро.

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