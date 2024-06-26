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Обидчики сборной Казахстана впервые в истории вышли в плей-офф Евро

Опубликовано:

Игроки сборной Словении и сборной Англии
Игроки сборной Словении и сборной Англии: Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

Завершился матч третьего тура группы С на чемпионате Европы по футболу между сборными Англии и Словении, который состоялся на арене "Штадион Кельн" в Германии, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Команды не смогли реализовать ни одного момента, матч завершился безголевой ничьей со счетом 0:0.

По ходу встречи сборная Англия владела мячом 71% от общего времени игры. При этом команда "трех львов" нанесла 12 ударов, в створ ворот были направлены лишь три из них.

Таким образом, подопечные Гарета Саутгейта набрали пять очков и заняли первое место в группе С, где помимо Словении также участвовали команды Дании и Сербии. Отметим, что единственную победу в группе С одержали англичане - в стартовом матче на турнире против сербов с минимальным разрывом в счете (1:0).

Словения также стала участницей 1/8 финала Евро, набрав три очка и заняв третью позицию в таблице. Это лучшее достижение в истории национальной команды.

Напомним, путевку на чемпионат Европы сборная Словении получила, обыграв в последнем туре квалификации казахстанских футболистов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2123946-obidchiki-sbornoy-kazahstana-vpervye-v-istorii-vyshli-v-pley-off-evro/

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