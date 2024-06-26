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Сборная Дании не смогла обыграть Сербию, но вышла в плей-офф Евро-2024

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Матч сборных Дании и Сербии на Евро-2024
Матч Дании и Сербии на Евро-2024. Фото: Daniel Löb/picture alliance via Getty Images

Футболисты сборных Дании и Сербии не выявили победителя в матче группового этапа чемпионата Европы 2024 года, который принимает Германия, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча третьего тура группы С состоялась на "Мюнхен Арене". Команды не отметились забитыми мячами и оформили вторую нулевую ничью на Евро-2024 после матча Нидерландов и Франции.

Такой результат позволил сборной Дании набрать три очка и выйти в плей-офф. Команда свела к ничьей все свои матчи на групповом этапе.

Скандинавы при равенстве большинства дополнительных показателей опередили словенцев только благодаря более высокой позиции в рейтинге отборочного турнира Евро-2024. Уже известно, что в 1/8 финала сборная Дании сыграет с Германией.

Команда Сербии с двумя баллами замкнула таблицу группы C и завершила выступление на чемпионате Европы по футболу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2123943-sbornaya-danii-ne-smogla-obygrat-serbiyu-no-vyshla-v-pley-off-evro-2024/

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