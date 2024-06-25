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Автор победного гола признан лучшим игроком в сенсационном матче Австрия – Нидерланды на Евро-2024

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Австрийский футболист Марсель Забитцер
Марсель Забитцер: Julian Finney/Getty Images

На официальном сайте УЕФА объявлено имя лучшего игрока матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу – 2024 между командами Австрии и Нидерландов, сообщает NUR.KZ.

Австрийцы одержали победу со счетом 3:2 и вышли в плей-офф континентального первенства с первого места в группе D. Отметим, что в этом квартете также выступили сборные Нидерландов, Франции и Польши.

Победу своей команде принес австрийский полузащитник дортмундской "Боруссии" Марсель Забитцер. Он вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч, реализовав свой шанс на 80-й минуте. Отметим, что это первый гол футболиста на Евро-2024 и 18-й мяч за всю карьеру в сборной.

Актуальная трансферная стоимость 30-летнего австрийца согласно оценке авторитетного портала Transfermarkt составляет 20 миллионов евро.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2123919-avtor-pobednogo-gola-priznan-luchshim-igrokom-v-sensacionnom-matche-avstriya-niderlandy-na-evro-2024/

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