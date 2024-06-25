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Вратаря признали лучшим игроком матча Франция — Польша на Евро-2024

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Польский футболист Лукаш Скорупский
Лукаш Скорупский. Фото: INA FASSBENDER/AFP via Getty Images

Голкипер итальянской "Болоньи" и сборной Польши по футболу Лукаш Скорупский признан лучшим игроком матча Евро-2024 с Францией, передает NUR.KZ со ссылкой на УЕФА.

Команды встретились во вторник в третьем туре группы D. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Единственный мяч Скорупский пропустил с пенальти от капитана сборной Франции Килиана Мбаппе. В остальное время голкипер, который провел на поле весь матч, совершил семь сейвов.

"Он остановил Францию ​​несколькими спасениями ворот и сыграл решающую роль в достижении Польшей такого результата. Был очень спокоен под давлением, демонстрируя прекрасные лидерские качества", — объяснили выбор в УЕФА.

Скорупскому 33 года. Его трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро. Примечательно, что изначально футболист не был первым номером своей сборной. Два предыдущих матча Евро-2024 в воротах поляков отыграл многолетний основной голкипер Войцех Щенсный.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2123913-vratarya-priznali-luchshim-igrokom-matcha-franciya-polsha-na-evro-2024/

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