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Сборные Англии и Словении объявили стартовые составы на матч Евро-2024

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Английский футболист Харри Кейн
Харри Кейн. Фото: Пресс-служба сборной Англии по футболу

На официальном сайте УЕФА появились стартовые составы команд из группы C на параллельные матчи третьего тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года, передает NUR.KZ.

На стадионе "Райн Энерги" в Кельне встретятся сборные Англии и Словении. Британцы уже обеспечили себе место в плей-офф, их соперники обеспечат себе выход в 1/8 финала, если не проиграют.

Матч начнется в полночь по казахстанскому времени. Его в прямом эфире покажет телеканал Qazaqstan.

С первых минут у команд выйдут следующие футболисты:

Англия: Пикфорд (№1), Стоунз (№5), Гехи (№6), Уокер (№2), Триппьер (№12), Галлахер (№16), Райс (№4), Беллингем (№10), Сака (№7), Фоден (№11), Кейн (№9, капитан);

Словения: Облак (№1, капитан), Дркушич (№21), Бийол (№6), Карничник (№2), Янжа (№13), Элшник (№10), Черин (№22), Стоянович (№20), Млакар (№17), Шпорар (№9), Шешко (№11).

Параллельно на "Альянц Арене" в Мюнхене стартует матч между сборными Дании и Сербии. Прямая трансляция запланирована на телеканале Qazsport.

Датчанам для выхода в плей-офф достаточно не проиграть. Сербы попадут в 1/8 финала только в случае победы.

С первых минут у команд выйдут следующие футболисты:

Дания: Шмейхель (№1, капитан), Вестергор (№3), Кристенсен (№6), Андерсен (№2), Юльманн (№21), Хейбьерг (№23), Меле (№5), Бах (№18), Эриксен (№10), Винд (№19), Хойлунд (№9);

Сербия: Райкович (№1), Велькович (№13), Миленкович (№4), Павлович (№2), Мияйлович (№16), Живкович (№14), Гудель (№6), Илич (№17), Лукич (№22), Самарджич (№19), Митрович (№9).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2123910-sbornye-anglii-i-slovenii-obyavili-startovye-sostavy-na-match-evro-2024/

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