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Австрия сенсационно вырвала победу у Нидерландов и выиграла группу на Евро-2024

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Игроки сборной Австрии
Игроки сборной Австрии: ANP via Getty Images

Матч заключительного третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу завершился голевой "перестрелкой" между сборными Австрии и Нидерландов, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Счет в матче был открыт уже на 6-й минуте. Нидерландский нападающий Дониэлл Мален во время атакующей комбинации соперника срезал мяч в свои ворота.

Подопечные Рональда Кумана сравняли счет в начале второго тайма, голом отметился нападающий Коди Гакпо после сольного прохода и передачи полузащитника Хави Симонса.

На 59-й минуте полузащитник австрийцев Романо Шмид уверенно пробил мимо голкипера соперника с передачи Флориана Гриллича.

На 75-й минуте вышедший на замену Ваут Вегхорст головой отдал мяч на своего партнера Мемфиса Депая в штрафной площади сборной Австрии, где нидерландец отправил мяч в сетку. Рефери проверил данный эпизод в системе VAR на наличие игры рукой и засчитал взятие ворот.

Однако спустя пять минут сенсационную победу своей команде принес австрийский полузащитник Марсель Забитцер, с передачи Кристофа Баумгартнера он отправил мяч под перекладину.

Таким образом, Австрия заняла первое место в группе с Францией, Нидерландами и Польшей. Последняя сборная покинула турнир, остальные вышли в плей-офф.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2123904-avstriya-sensacionno-vyrvala-pobedu-u-niderlandov-i-vyigrala-gruppu-na-evro-2024/

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