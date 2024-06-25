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Первый гол Мбаппе на чемпионатах Европы не помог сборной Франции обыграть Польшу

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Французский футболист Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе. Фото: Официальный сайт УЕФА (uefa.com)

Футболисты сборных Франции и Польши не выявили победителя в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды провели свою заключительную встречу в рамках группы D на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде. Матч завершился со счетом 1:1.

В составе сборной Франции на 56-й минуте отличился Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти. Для капитана команды этот гол стал дебютным в карьере на чемпионатах Европы.

Форвард впервые вышел на поле после перелома носа в стартовом матче турнира. Мбаппе играл в защитной маске, но снял ее при праздновании гола.

Поляки отыгрались благодаря забитому мячу Роберта Левандовского. Капитан команды на 79-й минуте реализовал пенальти со второй попытки. При первом ударе сейв выполнил Мик Меньян, но судьи усмотрели нарушение правил со стороны французского вратаря.

Ничья принесла сборной Польши единственное очко на Евро-2024. Команда заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф.

Французы набрали пять баллов и попали в 1/8 финала со второй позиции, уступив в таблице только Австрии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2123898-pervyy-gol-mbappe-na-chempionatah-evropy-ne-pomog-sbornoy-francii-obygrat-polshu/

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