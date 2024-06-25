Мбаппе выйдет в стартовом составе Франции на матч с Польшей на Евро-2024

На официальном сайте УЕФА объявлены стартовые составы команд на матчи третьего тура группы D чемпионата Европы – 2024, который проходит в Германии, передает NUR.KZ.
Напомним, сего в 21:00 по казахстанскому времени болельщики увидят заключительные встречи между командами. Телеканал Qazaqstan будет вести прямую трансляцию матча Франция – Польша
Стартовый состав Франции: Меньян, Юпамекано, Кунде, Тчуамени, Мбаппе, Дембеле, Канте, Рабьо, Салиба, Эрнандес, Баркола.
Стартовый состав Польши: Скорупски, Давидович, Беднарек, Модер, Левандовски, Зелиньски, Кивер, Франковски, Шиманьски, Залевски, Урбаньски
Встреча между Нидерландами и Австрией будет транслироваться по телеканалу Qazsport.
Стартовый состав Нидерландов: Вербрюгген, Гертрейда, де Врей, ван Дейк, Аке, Веерман, Схаутен, Рейндерс, Мален, Гакпо, Депай.
Стартовый состав Австрии: Пенц, Пош, Вебер, Линхарт, Прасс, Гриллич, Зайвальд, Виммер, Шмид, Забитцер, Арнаутович.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2123853-mbappe-vyydet-v-startovom-sostave-francii-na-match-s-polshey-na-evro-2024/