Футболиста "Барселоны" признали лучшим игроком матча Албания — Испания на Евро-2024

Нападающий "Барселоны" и сборной Испании по футболу Ферран Торрес признан лучшим игроком матча Евро-2024 с Албанией, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Команды встретились в рамках третьего тура группы B. Испанцы одержали победу со счетом 1:0, что позволило им выиграть все матчи на этой стадии.

Торрес забил единственный мяч на 13-й минуте, воспользовавшись передачей Дани Ольмо. Всего форвард совершил три удара по воротам соперника за 72 минуты, проведенные на поле.

"Он был опасен во всем, предлагая выход между линиями, когда Испания владела мячом, и демонстрируя высокую скорость работы без владения. Один из самых опасных нападающих сборной Испании и в конечном итоге победитель матча", — объяснили выбор в УЕФА.

Торресу 24 года. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

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