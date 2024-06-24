Сборная Испании выставила резервный состав на матч Евро-2024 с Албанией

На официальном сайте УЕФА появились стартовые составы сборных Албании и Испании по футболу на очный матч группового этапа чемпионата Европы 2024 года, передает NUR.KZ.

Команды встретятся в рамках третьего тура группы B на "Меркур Шпиль Арене" в Дюссельдорфе. Стартовый свисток прозвучит в полночь с 24 на 25 июня по казахстанскому времени. Матч обслужит судейская бригада во главе со шведом Гленном Нюбергом.

Сборной Испании в этой встрече не поможет Родри. Полузащитник дисквалифицирован за две желтые карточки в прошлых турах.

С первых минут у команд выйдут следующие футболисты:

Албания: Стракоша (№23), Айети (№5), Джимсити (№6, капитан), Митай (№3), Балиу (№2), Аслани (№21), Рамадани (№20), Лячи (№14), Байрами (№10), Асани (№9), Манай (№7);

Испания: Райя (№1), Гримальдо (№12), Лапорт (№14), Вивиан (№5), Навас (№22, капитан), Мерино (№6), Субименди (№18), Ольмо (№10), Оярсабаль (№21), Торрес (№11), Хоселу (№9).

Отметим, что сборная Испании выставила неосновной состав на этот матч. После двух туров команда обеспечила себе не только выход в плей-офф, но и первое место в группе.

Албанцы сохранят шансы на попадание в 1/8 финала только при победе. В таком случае с четырьмя очками они смогут либо напрямую выйти в плей-офф со второй строчки, либо поборются в рамках рейтинга команд, занявших третьи позиции.

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