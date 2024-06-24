Сборные Хорватии и Италии назвали стартовые составы на матч Евро-2024

На официальном сайте УЕФА появились стартовые составы сборных Хорватии и Италии по футболу на очный матч группового этапа чемпионата Европы 2024 года, передает NUR.KZ.

Встреча третьего тура группы B состоится на "Лейпциг Арене". Стартовый свисток прозвучит в полночь с 24 на 25 июня по казахстанскому времени. Матч обслужит судейская бригада во главе с нидерландцем Данни Маккели.

Полные стартовые составы команд выглядят следующим образом:

Хорватия: Ливакович (№1), Гвардиол (№4), Шутало (№6), Понграчич (№3), Станишич (№2), Ковачич (№8), Брозович (№11), Модрич (№10, капитан), Сучич (№25), Крамарич (№9), Пашалич (№15);

Италия: Доннарумма (№1, капитан), Бастони (№23), Калафьори (№5), Дармиан (№13), Ди Лоренцо (№2), Жоржиньо (№8), Барелла (№18), Пеллегрини (№10), Димарко (№3), Распадори (№11), Ретеги (№19).

Для попадания в плей-офф со второго места сборной Италии достаточно ничьей. На первую позицию в группе действующие чемпионы Европы точно не поднимутся.

Хорваты только при победе сохранят шансы на выход в 1/8 финала. В таком случае они либо расположатся на второй позиции и гарантированно попадут в плей-офф, либо будут отбираться по рейтингу команд, занявших третьи места.

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