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Переломы и сотрясение: пострадавшему на Евро-2024 футболисту потребовалась операция

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Венгерский футболист Барнабаш Варга
Барнабаш Варга. Фото: Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

Венгерская футбольная федерация сообщила о состоянии нападающего национальной сборной Барнабаша Варги, госпитализированного во время матча Евро-2024, передает NUR.KZ.

В ночь на понедельник по казахстанскому времени команда встретилась с Шотландией в последнем туре группы A. В одном из игровых эпизодов Варга жестко столкнулся с вратарем соперника и рухнул на газон.

Форварду несколько минут оказывали медицинскую помощь, в том числе с использованием кислородной маски. Вокруг него растянули полотна для ограничения обзора зрителям и камерам. После этого футболиста унесли с поля на носилках и госпитализировали.

"В столкновении во время матча несколько костей на лице Барнабаша Варги были сломаны, а также он получил сотрясение мозга. Нападающему, скорее всего, предстоит операция. Ночь он проводит в больнице Штутгарта. За него болеет вся команда!" — заявили в Венгерской футбольной федерации.

Кроме того, в организации сообщили, что Варга во время прибытия в больницу находился в сознании. Главный тренер сборной Венгрии Марко России подтвердил, что футболисту потребуется операция. Форвард не сыграет в плей-офф Евро-2024, если его национальная команда туда пробьется.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2122983-perelomy-i-sotryasenie-postradavshemu-na-evro-2024-futbolistu-potrebovalas-operaciya/

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