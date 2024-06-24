УЕФА выбрал лучшего игрока драматичного матча Евро-2024 между Шотландией и Венгрией

Нападающий немецкого "Фрайбурга" и сборной Венгрии по футболу Роланд Шаллаи признан лучшим игроком матча Евро-2024 с Шотландией, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Команды встретились в рамках последнего тура группы А. Венгры выиграли со счетом 1:0, набрали первые очки на Евро-2024 и сохранили шансы на выход в плей-офф.

Единственный мяч был забил на десятой компенсированной ко второму тайму минуте. В этом эпизоде Шаллаи стал автором голевой передачи на Кевина Чобота. Сам форвард "Фрайбурга" по ходу встречи выполнил три удара по воротам соперника.

"В сложной игре Шаллаи был движущей силой сборной Венгрии, создавая моменты ударами по воротам, проходами и продвижением мяча между линиями. В решающий момент матча ему удалось сохранить самообладание и сделать результативную передачу для победного гола", — объяснили выбор в УЕФА.

Шаллаи 27 лет. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

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