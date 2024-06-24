Капитан сборной Швейцарии повторил достижение чемпиона мира на Евро-2024

Полузащитника немецкого "Байера" и сборной Швейцарии Гранита Джаку признали лучшим игроком матча Евро-2024 с Германией, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Команды встретились в рамках третьего тура группы А. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Джака провел на поле всю встречу и не отметился результативными действиями, но преодолел почти 12 километров и показал точность передач 84%.

Капитан сборной Швейцарии также признавался лучшим игроком матча первого тура с Венгрией. Он стал вторым футболистом на Евро-2024, который дважды получил эту награду. Ранее это удалось французскому полузащитнику Н'Голо Канте — чемпиону мира 2018 года.

Джаке 31 год. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.