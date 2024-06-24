Футболиста унесли с поля на носилках после столкновения в матче Евро-2024

Нападающий сборной Венгрии по футболу Барнабаш Варга получил тяжелую травму в матче чемпионата Европы 2024 года с Шотландией, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках последнего тура группы А. Матч завершился победой венгров со счетом 1:0.

На 68-й минуте произошел страшный эпизод. После навеса венгра Доминика Собослаи со штрафного Варга получил травму в верховой борьбе с вратарем и полевыми игроками сборной Шотландии.

Форвард рухнул на газон, после чего матч был сразу приостановлен. Партнеры оказали футболисту первую помощь до того, как на поле выбежали врачи.

Вскоре вокруг Варги растянули специальные полотна, которые закрывали происходящее от зрителей и камер. Еще несколько минут с форвардом работали врачи, которым потребовалась кислородная маска для помощи игроку. Затем пострадавшего унесли с поля на носилках.

Эпизод также просматривался на предмет возможного пенальти, но одиннадцатиметровый удар не был назначен. По окончании матча сборная Венгрия отметила победу командным фото с футболкой Варги.

На момент публикации официальной информации об актуальном состоянии 29-летнего нападающего не было.

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