Сборная Венгрии на десятой добавленной минуте вырвала победу у Шотландии в матче Евро-2024

Футболисты сборной Венгрии обыграли Шотландию в третьем туре группового этапа чемпионата Европы 2024 года, который принимает Германия, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились на стадионе "Мерседес Бенц Арена" в Штутгарте. Венгры выиграли со счетом 1:0.
Единственный мяч на десятой компенсированной ко второму тайму минуте забил Кевин Чобот, замкнувший передачу Роланда Шаллаи.
Победа позволила венграм набрать три очка и расположиться на итоговом третьем месте в группе A. Команда выйдет в плей-офф, если попадет в число четырех лучших сборных среди занявших третьи позиции во всех группах.
Шотландцы с одним баллом замкнули таблицу квартета и завершили выступление на Евро-2024.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2122593-sbornaya-vengrii-na-desyatoy-dobavlennoy-minute-vyrvala-pobedu-u-shotlandii-v-matche-evro-2024/