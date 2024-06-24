Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Венгрии на десятой добавленной минуте вырвала победу у Шотландии в матче Евро-2024

Опубликовано:

Футболисты Стюарт Армстронг и Вилли Орбан (слева направо)
Стюарт Армстронг и Вилли Орбан (слева направо). Фото: Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

Футболисты сборной Венгрии обыграли Шотландию в третьем туре группового этапа чемпионата Европы 2024 года, который принимает Германия, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на стадионе "Мерседес Бенц Арена" в Штутгарте. Венгры выиграли со счетом 1:0.

Единственный мяч на десятой компенсированной ко второму тайму минуте забил Кевин Чобот, замкнувший передачу Роланда Шаллаи.

Победа позволила венграм набрать три очка и расположиться на итоговом третьем месте в группе A. Команда выйдет в плей-офф, если попадет в число четырех лучших сборных среди занявших третьи позиции во всех группах.

Шотландцы с одним баллом замкнули таблицу квартета и завершили выступление на Евро-2024.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2122593-sbornaya-vengrii-na-desyatoy-dobavlennoy-minute-vyrvala-pobedu-u-shotlandii-v-matche-evro-2024/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.