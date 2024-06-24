Сборная Венгрии на десятой добавленной минуте вырвала победу у Шотландии в матче Евро-2024

Футболисты сборной Венгрии обыграли Шотландию в третьем туре группового этапа чемпионата Европы 2024 года, который принимает Германия, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на стадионе "Мерседес Бенц Арена" в Штутгарте. Венгры выиграли со счетом 1:0.

Единственный мяч на десятой компенсированной ко второму тайму минуте забил Кевин Чобот, замкнувший передачу Роланда Шаллаи.

Победа позволила венграм набрать три очка и расположиться на итоговом третьем месте в группе A. Команда выйдет в плей-офф, если попадет в число четырех лучших сборных среди занявших третьи позиции во всех группах.

Шотландцы с одним баллом замкнули таблицу квартета и завершили выступление на Евро-2024.

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