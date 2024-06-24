Германия спаслась в концовке матча со Швейцарией и выиграла группу на Евро-2024

Футболисты сборных Швейцарии и Германии сыграли вничью в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча третьего тура группы А прошла на стадионе "Дойче Банк Парк" во Франкфурте-на-Майне и завершилась со счетом 1:1.

В составе швейцарцев с передачи Ремо Фройлера забил Дан Ндой (28 минута). От поражения хозяев соревнований спас гол Никласа Фюллькруга (90+2), который замкнул навес Давида Раума.

Еще один гол швейцарцев в исполнении Рубена Варгаса (84) не был засчитан из-за офсайда. Кроме того, после просмотра видеоповтора был отменен гол немца Роберта Андриха (17). Судьи усмотрели нарушение правил в атаке.

Ничья позволила сборной Германии набрать семь очков и выйти в плей-офф с первого места в группе. Швейцарцы с пятью баллами заняли вторую позицию и также пробились в 1/8 финала.

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