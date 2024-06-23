"Елимай" в большинстве на последних секундах упустил победу в матче чемпионата Казахстана

Футболисты туркестанского "Турана" и семейского "Елимая" не выявили победителя в матче Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча 12-го тура прошла на стадионе имени Кажымукана в Шымкенте и завершилась со счетом 2:2.

В составе "Елимая" отличились россиянин Дмитрий Яшин (33 минута) и казахстанец Сергей Кейлер (45+2). У номинальных хозяев мячи забили хорват Антонио Жаколиш (43) и эстонец Артем Дмитриев (90+4).

Семейчане завершали матч в меньшинстве. Прямую красную карточку получил серб Марко Николич (61).

Благодаря ничьей "Туран" набрал девять очков в 11 матчах. Туркестанцы остались на 11-й позиции в таблице, опережая только астанинский "Женис" и карагандинский "Шахтер".

В активе "Елимая" теперь 18 очков после 11 встреч. Семейчане занимают четвертое место в КПЛ.

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