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"Актобе" обыграл "Шахтер", но потерял лидерство в чемпионате Казахстана

Опубликовано:

Доми
Дорни Ромеро. Фото: Пресс-служба ФК "Актобе"

Футболисты "Актобе" одержали победу над карагандинским "Шахтером" в домашнем матче 12-го тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на Центральном стадионе имени Кобланды батыра и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч на 70-й минуте забил доминиканский форвард Дорни Ромеро. После передачи камерунского защитника Габи Кики он на дриблинге обыграл нескольких соперников и поразил верхний угол ворот гостей.

Победа позволила "Актобе" набрать 22 очка после 11 матчей в таблице. Однако "красно-белые" потеряли лидерство в таблице, так как теперь по разнице забитых и пропущенных мячей уступают шымкентскому "Ордабасы".

В активе "Шахтера" осталось семь очков после 11 встреч. Карагандинцы замыкают таблицу, располагаясь на 13-й строчке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2122557-aktobe-obygral-shahter-no-poteryal-liderstvo-v-chempionate-kazahstana/

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