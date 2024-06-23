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"Ордабасы" одержал волевую победу над "Женисом" в чемпионате Казахстана

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Игроки ФК "Ордабасы" и ФК "Женис"
Игроки ФК "Ордабасы" и ФК "Женис": Пресс-служба ФК "Ордабасы"

Действующий чемпион страны футбольный клуб "Ордабасы" из Шымкента одержал победу в матче 12-го тура Казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Соперниками шымкентской команды выступили игроки из столичного футбольного клуба "Женис", выступившие номинальными хозяевами игры на стадионе "Шахтер" в Караганде.

Счет в матче был открыт на 16-й минуте. Ворота действующих чемпионов поразил 23-летний хорватский полузащитник "Жениса" Марин Беланчич.

"Ордабасы" ответил в самой концовке первого тайма. На 45+1 сравнял счет в матче гамбийский нападающий Дембо Дарбо, еще спустя минуту гол забил бразильский защитник шымкентской команды Режиналдо.

Последний мяч в ворота "Жениса" отправил казахстанский полузащитник Еркебулан Тунгышбаев на 81-й минуте. Итоговый счет - 3:1 в пользу действующих победителей КПЛ.

"Ордабасы" занимает лидерскую позицию в турнирной таблице национального чемпионата, набрав 22 очка в 11 матчах, но по итогам тура может уступить ее "Актобе". "Женис" с восемью баллами после 12 игр идет на 12-й строчке, опережая только карагандинский "Шахтер".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2122551-ordabasy-na-vyezde-obygral-zhenis-i-sohranil-liderstvo-v-chempionate-kazahstana/

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